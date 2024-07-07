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Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

7 липня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 7 липня 2024 року — скільки коштує кукурудза
Збирання урожаю. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні нещодавно зазнали незначного зростання. Це підвищення було викликане покращенням логістичних можливостей та збільшенням попиту на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 7 липня 2024 року.

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Станом на 7 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 228 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на кукурудзу 7 липня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 7 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень трохи зросла. У суботу, 29 червня, тонна кукурудзи коштувала 6 188 грн. Така ціна трималась до середи, 3 липня. У четвер, 4 липня, вартість цієї агрокультури зросла до 6 198 грн за тонну, а у п'ятницю, 5 липня, — до 6 228 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Скільки коштує тонна кукурудзи 7 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, аграрний сектор України сильно постраждав від нападу Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які зараз ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшникаячменю та сої.

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