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Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит тонна зерна в июле

7 июля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 7 июля 2024 года — сколько стоит кукуруза
Уборка урожая. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на кукурузу в Украине недавно испытали незначительный рост. Это повышение вызвано улучшением логистических возможностей и увеличением спроса на внутреннем рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 7 июля 2024 года.

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По состоянию на 7 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 228 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на кукурузу 7 июля 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 7 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю немного выросла. В субботу, 29 июня, тонна кукурузы стоила 6 188 грн. Такая цена держалась до среды, 3 июля. В четверг, 4 июля, стоимость этой агрокультуры выросла до 6 198 грн за тонну, а в пятницу, 5 июля, — до 6 228 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Сколько стоит тонна кукурузы 7 июля 2024 года
Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, аграрный сектор Украины сильно пострадал от нападения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие сейчас цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, ячменя и сои.

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