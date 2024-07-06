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Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

6 липня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 6 липня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збір врожаю соняшнику. Фото: Saipol
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На початку липня ціни на соняшник в Україні суттєво знизилися через зростання обсягів пропозиції на ринку та збільшення імпорту олійних культур. Це створило сприятливі умови для переробників і покупців, водночас викликаючи занепокоєння у виробників.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 6 липня 2024 року.

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Станом на 6 липня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 283 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник 6 липня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 6 липня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на соняшник на початку липня впала на майже 500 гривень за тонну. З п'ятниці, 28 червня, по вівторок, 2 липня, вартість соняшнику залишалась стабільною та становила 17 799 грн за тонну. У середу, 3 липня, соняшник коштував вже 17 735 грн за тонну, а у четвер, 4 липня, ціна на цю агрокультуру знизилась до 17 645 грн за тонну. У п'ятницю, 5 липня, вартість соняшнику сягнула свого тижневого мінімуму і становила 17 283 грн за тонну. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні. 

Вартість соняшнику 6 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які зараз ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзиячменю та сої.

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