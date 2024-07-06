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Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна зерна в июле

6 июля 2024 06:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 июля 2024 года.
Сбор урожая подсолнечника. Фото: Saipol
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В начале июля цены на подсолнечник в Украине существенно снизились из-за роста объемов предложения на рынке и увеличения импорта масличных культур. Это создало благоприятные условия для переработчиков и покупателей, одновременно вызывая беспокойство у производителей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 6 июля 2024 года.

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По состоянию на 6 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 283 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на подсолнечник 6 июля 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 6 июля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник в начале июля упала почти на 500 гривен за тонну. С пятницы, 28 июня, по вторник, 2 июля стоимость подсолнечника оставалась стабильной и составляла 17 799 грн за тонну. В среду, 3 июля, подсолнечник стоил уже 17 735 грн. за тонну, а в четверг, 4 июля, цена на эту агрокультуру снизилась до 17 645 грн. за тонну. В пятницу, 5 июля, стоимость подсолнечника достигла своего недельного минимума и составила 17 283 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Стоимость подсолнечника 6 июля 2024
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются избивать по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие сейчас цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и сои.

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