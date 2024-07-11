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Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

11 липня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 11 липня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збирання врожаю соняшнику. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні за останні дні залишаються стабільними. Основними факторами, що стримують коливання вартості, є збалансований попит на внутрішньому ринку та стабільні умови постачання.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 11 липня 2024 року.

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Станом на 11 липня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 298 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник 11 липня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом
на 11 липня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна соняшнику за останній тиждень майже не змінилася. Так, у четвер, 4 липня, ціна на цю агрокультуру становила 17 645 грн за тонну, а у п'ятницю, 5 липня, — 17 283 грн за тонну. На такому рівні вартість соняшнику трималася до понеділка, 8 липня. У вівторок, 9 липня, тонна соняшнику коштувала 17 277 грн, а у середу, 10 липня, вже 17 298 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні. 

Вартість соняшнику 11 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник
в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницікукурудзи та ячменю.

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