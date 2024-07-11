Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 июля 2024 года — сколько стоит подсолнечник

Уборка урожая подсолнечника. Фото: УНІАН

Цены на подсолнечник в Украине в последние дни остаются стабильными. Основными факторами, сдерживающими колебания стоимости, являются сбалансированный спрос на внутреннем рынке и стабильные условия поставки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 11 июля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 11 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 298 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 11 июля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника за последнюю неделю почти не изменилась. Так, в четверг, 4 июля, цена на эту агрокультуру составила 17 645 грн за тонну, а в пятницу, 5 июля, — 17 283 грн за тонну. На таком уровне стоимость подсолнечника держалась до понедельника, 8 июля. Во вторник, 9 июля, тонна подсолнечника стоила 17 277 грн, а в среду, 10 июля, уже 17 298 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Источник: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, кукурузы и ячменя.