Цены на зерновые в Украине на 12 июля 2024 года — сколько стоит кукуруза

Уборка урожая. Фото: Reuters

В последние дни цены на кукурузу в Украине несколько снизились. Это произошло из-за увеличения объемов сбора урожая, введения новых технологий в сельское хозяйство и роста конкуренции на рынке сбыта.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 12 июля 2024 года.

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По состоянию на 12 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 125 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 12 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю несколько снизилась. В четверг, 4 июля, стоимость этой агрокультуры составила 6 198 грн за тонну, а в пятницу, 5 июля, — до 6 228 грн за тонну. Во вторник, 9 июля, тонна кукурузы стоила 6 098 грн, а в среду, 10 июля, — 61 25 грн. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, аграрный сектор Украины сильно пострадал от нападения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.