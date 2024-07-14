Ціни на зернові 14 липня 2024 року — скільки коштує соя

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує тонна сої в липні
За останні кілька днів ціни на сою в Україні різко знизились. Вартість цієї агрокультури довго трималась на стабільному рівні, але нещодавно впала на понад 100 гривень за тонну.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 14 липня 2024 року.
Станом на 14 липня середня ціна на сою в Україні становить 16 189 грн за тонну разом з ПДВ.
Середня ціна на сою була стабільною понад тиждень, проте за останні два дні різко знизилась. Так, з четверга, 4 липня, до четверга, 11 липня, включно тонна сої коштувала 16 287 грн. Проте у п'ятницю, 12 липня, вартість сої знизилась до 16 189 грн за тонну. Така ціна на цю агрокультуру тримається досі.
Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна
Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.
"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та пшениці.
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