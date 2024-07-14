Ціни на зернові 14 липня 2024 року — скільки коштує соя

Збирання врожаю сої. Фото: Ukrinform

За останні кілька днів ціни на сою в Україні різко знизились. Вартість цієї агрокультури довго трималась на стабільному рівні, але нещодавно впала на понад 100 гривень за тонну.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 14 липня 2024 року.

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Станом на 14 липня середня ціна на сою в Україні становить 16 189 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 14 липня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на сою була стабільною понад тиждень, проте за останні два дні різко знизилась. Так, з четверга, 4 липня, до четверга, 11 липня, включно тонна сої коштувала 16 287 грн. Проте у п'ятницю, 12 липня, вартість сої знизилась до 16 189 грн за тонну. Така ціна на цю агрокультуру тримається досі.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Джерело: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та пшениці.