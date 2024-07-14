Цены на зерновые 14 июля 2024 года — сколько стоит соя

Уборка урожая сои. Фото: Ukrinform

В последние несколько дней цены на сою в Украине резко снизились. Стоимость этой агрокультуры долго держалась на стабильном уровне, но недавно упала более чем на 100 гривен за тонну.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 14 июля 2024 года.

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По состоянию на 14 июля средняя цена на сою в Украине составляет 16 189 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 14 июля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на сою была стабильной более недели, однако за последние два дня резко снизилась. Так, с четверга, 4 июля, до четверга, 11 июля, включитнльно тонна сои стоила 16 287 грн. Однако в пятницу, 12 июля, стоимость сои снизилась до 16 189 грн за тонну. Такая цена на эту агрокультуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Источник: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и пшеницы.