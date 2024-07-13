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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує тонна ячменю в липні

13 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 13 липня 2024 року — скільки коштує ячмінь
Збір врожаю. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні за останні кілька днів трохи зросли через загострення ситуації на ринку зерна. Основні причини включають збільшений попит і обмежену пропозицію, що призводить до зростання цін на цю культуру.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 13 липня 2024 року.

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Станом на 13 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 294 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на ячмінь 13 липня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 13 липня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь в Україні дещо зросла за останні дні. У п'ятницю, 5 липня, тонна ячменя коштувала 6 184 грн, а у суботу, 6 липня, — 6 209 грн. У неділю, 7 липня, вартість цієї зернової культури змінилася і становила 6 207 грн за тонну. У понеділок, 8 липня, ціна на ячмінь становила 6 204 грн за тонну, а у вівторок, 9 липня, зросла до 6 234 грн за тонну. У середу, 10 липня, тонна ячменю коштувала 6 250 грн, а у четвер, 11 липня, — 6 285 грн. У п'ятницю, 12 липня, вартість цієї агрокультури підвищилась до свого тижневого максимуму і становила 6 294 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Скільки коштує тонна ячменю 13 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Джерело: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"У цьому році, попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзисоняшнику та ячменю.

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