Цены на зерновые в Украине по состоянию на 13 июля 2024 года —сколько стоит ячмень

Сбор урожая. Фото: УНІАН

Цены на ячмень в Украине за последние несколько дней несколько выросли из-за обострения ситуации на рынке зерна. Основные причины включают возросший спрос и ограниченное предложение, что приводит к росту цен на эту культуру.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 13 июля 2024 года.

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По состоянию на 13 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 294 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 13 июля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на ячмень в Украине несколько выросла за последние дни. В пятницу, 5 июля, тонна ячменя стоила 6 184 грн, а в субботу, 6 июля, — 6 209 грн. В воскресенье, 7 июля, стоимость этой зерновой культуры изменилась и составила 6 207 грн за тонну. В понедельник, 8 июля, цена на ячмень составляла 6 204 грн за тонну, а во вторник, 9 июля, выросла до 6 234 грн за тонну. В среду, 10 июля, тонна ячменя стоила 6 250 грн, а в четверг, 11 июля, — 6 285 грн. В пятницу, 12 июля, стоимость этой агрокультуры повысилась до своего недельного максимума и составила 6 294 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Источник: tripoli.land

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Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на большие потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь восстановления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и ячменя.