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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в июле

15 июля 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 июля 2024 года — сколько стоит пшеница
Сбор урожая. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю испытали незначительные колебания, однако остаются относительно стабильными. Эксперты связывают ситуацию с постепенным восстановлением экспорта зерна и сбалансированным спросом на внутреннем рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 15 июля.

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По состоянию на 15 июля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7258 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на пшеницу 15 июля 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 15 июля. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последнюю неделю почти не изменились. Так, во вторник, 9 июля, цена пшеницы составляла 7243 грн за тонну, а в среду, 10 июля, — 7239 грн. В четверг, 11 июля, тонна пшеницы стоила 7198 грн за тонну, а в пятницу, 12 июля, уже 7218 грн. В субботу, 13 июля, стоимость пшеницы составила 7258 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Сколько стоит пшеница 15 июля 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 млрд до 60 млрд долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.

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