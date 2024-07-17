Ціни на зернові в Україні станом на 17 липня 2024 року

Збирання урожаю. Фото: Mark Stebnicki/Pexels

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок російського вторгнення в Україну обсяг експорту зерна значно скоротився. Атаки на морські порти та руйнування інфраструктури з боку окупантів перешкоджали світовій торгівлі. Створення нового морського коридору без участі РФ значно сприяло відновленню експорту зернових з України. Втім, у 2024 році українські аграрії зіткнулися з новою проблемою. Аномальна спека, що триває в Україні останній тиждень, завдає шкоди сільському господарству, особливо загрожуючи врожаю соняшнику. Найбільше спека торкнулася південного регіону країни, де зосереджені значні площі посівів цієї культури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 17 липня 2024 року.

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Станом на 17 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 209 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 17 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу була не стабільної, але в цілому за 7 днів зросла на майже на 2%. Так, у вівторок, 9 липня, середня вартість тонни кукурудзи становила 6 098 грн. Наступного дня, 10 липня, ціна цієї зернової культури зросла до 6 125 грн. Втім, вже у суботу, 13 липня, вартість кукурудзи впала до свого тижневого мінімуму — 5 964 грн. Така ціна протрималась до вівторка, 16 липня, коли за один день її вартість підскочила до 6 209 грн. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор у зв'язку із вторгненням Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.