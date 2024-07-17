Цены на зерновые в Украине на 17 июля 2024 года

Уборка урожая. Фото: Mark Stebnicki/Pexels

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате российского вторжения в Украину объем экспорта зерна значительно сократился. Атаки на морские порты и разрушение инфраструктуры со стороны оккупантов препятствовали мировой торговле. Создание нового морского коридора без роли РФ существенно способствовало возобновлению экспорта зерновых из Украины. Впрочем, в 2024 году украинские аграрии столкнулись с новой проблемой. Аномальная жара, продолжающаяся в Украине последнюю неделю, наносит ущерб сельскому хозяйству, особенно угрожая урожаю подсолнечника. Больше всего жара затронула южный регион страны, где сосредоточены значительные площади посевов этой культуры.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 17 июля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 17 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 209 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 17 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу была не стабильной, но в целом за 7 дней выросла почти на 2%. Так, во вторник, 9 июля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 6 098 грн. На следующий день, 10 июля, цена этой зерновой культуры выросла до 6 125 грн. Впрочем, уже в субботу, 13 июля, стоимость кукурузы упала до своего недельного минимума — 5 964 грн. Такая цена продержалась до вторника, 16 июля, когда за один день ее стоимость подскочила до 6 209 грн. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в связи с вторжением России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.