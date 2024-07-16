Ціни на зернові в Україні станом на 16 липня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: Kurt Bouda/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії викликало значне скорочення експорту зерна з України, що пов'язане з руйнуванням сільськогосподарських угідь та техніки, а також з логістичними проблемами, які виникли через обстріл українських портів. Проте нещодавно Міністерство сільського господарства України збільшило прогноз виробництва зерна на наступний маркетинговий рік, який починається 1 липня, на 7%. За даними відомства, він має сягнути 56 мільйонів тонн. Це зумовлено більш сприятливими умовами вирощування, ніж очікувалося.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 16 липня 2024 року.

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Станом на 16 липня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 513 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 16 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 1,3%. Так, у понеділок, 8 липня, ціна соняшнику становила 17 283 грн за тонну. Протягом майже всього тижня ціна на цю зернову культуру зростала або залишалась на рівні попереднього дня. Вже у суботу, 13 липня, вона зросла до свого тижневого максимуму у 17 513 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, пшениці та сої.