Цены на зерновые в Украине на 16 июля 2024 года

Комбайн в поле. Фото: Kurt Bouda/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России вызвало значительное сокращение экспорта зерна из Украины, что связано с разрушением сельскохозяйственных угодий и техники, а также с логистическими проблемами, возникшими из-за обстрела украинских портов. Однако недавно Министерство сельского хозяйства Украины увеличило прогноз производства зерна на следующий маркетинговый год, который начинается 1 июля, на 7%. По данным ведомства, он должен достичь 56 миллионов тонн. Это обусловлено более благоприятными условиями для выращивания, чем ожидалось.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 16 июля 2024 года.

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По состоянию на 16 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 513 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 16 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 1,3%. Так, в понедельник, 8 июля, цена подсолнечника составила 17 283 грн за тонну. В течение почти всей недели цена на зерновую культуру росла или оставалась на уровне предыдущего дня. Уже в субботу, 13 июля, она выросла до недельного максимума в 17 513 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, пшеницы и сои.