Ціни на зернові в Україні станом на 20 липня 2024 року — скільки коштує пшениця

Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у липні
Ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень демонстрували незначні коливання, проте залишаються стабільними. Така ситуація пояснюється стійким попитом на внутрішньому ринку та стабільними умовами для експорту. Попри незначні зміни, ціни утримуються на рівні завдяки сприятливим погодним умовам та прогнозованому врожаю.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 20 липня.
Станом на 20 липня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7273 грн за тонну разом з ПДВ.
Ціни на пшеницю за останній тиждень майже не змінилися. Так, у суботу, 13 липня, вартість пшениці становила 7258 грн за тонну. У вівторок, 16 липня, тонна пшениці коштувала 7288 грн, а у середу, 17 липня, — 7219 грн. У четвер, 18 липня, вартість пшениці становила 7230 грн за тонну, а у п'ятницю, 19 липня, — 7273 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.
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Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 млрд до 60 млрд доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.
"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав експерт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.
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