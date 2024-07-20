Цены на зерновые в Украине по состоянию на 20 июля 2024 года — сколько стоит пшеница

Сбор урожая. Фото: Bloomberg

Цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю демонстрировали незначительные колебания, но остаются стабильными. Такая ситуация объясняется устойчивым спросом на внутреннем рынке и стабильными экспортными условиями. Несмотря на незначительные изменения, цены удерживаются на уровне благодаря благоприятным погодным условиям и прогнозируемому урожаю.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 20 июля.

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По состоянию на 20 июля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7273 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 20 июля. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последнюю неделю почти не изменились. Так, в субботу, 13 июля, стоимость пшеницы составила 7258 грн за тонну. Во вторник, 16 июля, тонна пшеницы стоила 7288 грн, а в среду, 17 июля, — 7219 грн. В четверг, 18 июля, стоимость пшеницы составила 7230 грн за тонну, а в пятницу, 19 июля, — 7273 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

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Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины нужно от 56 до 60 млрд долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.