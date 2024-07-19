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Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

19 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові станом на 19 липня 2024 року — скільки коштує 1 т сої в Україні
Збирання врожаю сої. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на сою різко підскочили за останні кілька днів. Експерти пояснюють цю тенденцію поступовим відновленням експорту зернових та стабільним попитом на внутрішньому ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 19 липня.

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Станом на 19 липня 2024 року середня ціна на сою в Україні становить 16 380 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 19 липня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на сою зросла майже на 200 гривень. Так, у п'ятницю, 12 липня, вартість сої становила 16 189 грн за тонну. У вівторок, 16 липня, тонна сої коштувала вже 16 365 грн, а у четвер, 18 липня, її вартість зросла до 16 380 грн. Така ціна на цю агрокультуру тримається досі.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Джерело: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та пшениці.

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