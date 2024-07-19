Ціни на зернові станом на 19 липня 2024 року — скільки коштує 1 т сої в Україні

Ціни на сою в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні
В Україні ціни на сою різко підскочили за останні кілька днів. Експерти пояснюють цю тенденцію поступовим відновленням експорту зернових та стабільним попитом на внутрішньому ринку.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 19 липня.
Станом на 19 липня 2024 року середня ціна на сою в Україні становить 16 380 грн за тонну разом з ПДВ.
Середня ціна на сою зросла майже на 200 гривень. Так, у п'ятницю, 12 липня, вартість сої становила 16 189 грн за тонну. У вівторок, 16 липня, тонна сої коштувала вже 16 365 грн, а у четвер, 18 липня, її вартість зросла до 16 380 грн. Така ціна на цю агрокультуру тримається досі.
Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна
Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.
"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та пшениці.
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