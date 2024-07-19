Цены на зерновые по состоянию на 19 июля 2024 года — сколько стоит 1т сои в Украине

Уборка урожая сои. Фото: Bloomberg

В Украине цены на сою резко подскочили за последние несколько дней. Эксперты объясняют эту тенденцию постепенным возобновлением экспорта зерновых и стабильным спросом на внутреннем рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 19 июля.

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По состоянию на 19 июля 2024 года средняя цена на сою в Украине составляет 16 380 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 19 июля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на сою выросла почти на 200 гривен. Так, в пятницу, 12 июля, стоимость сои составила 16 189 грн за тонну. Во вторник, 16 июля, тонна сои стоила уже 16 365 грн, а в четверг, 18 июля, ее стоимость выросла до 16 380 грн. Такая цена на эту агрокультуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Источник: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и пшеницы.