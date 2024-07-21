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Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна зерна в июле

21 июля 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 июля 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Уборка урожая. Фото: GrainTrade
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине за последнюю неделю снизились, что явилось следствием недавнего увеличения предложения на рынке и сезонных колебаний. Производители столкнулись с перенасыщением рынка, что повлекло за собой снижение цен на этот ключевой агропродукт.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 21 июля 2024 года.

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По состоянию на 21 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 190 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на подсолнечник в Украине 21 июля 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 21 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника в Украине существенно снизилась за последнюю неделю. Так, в субботу, 13 июля, тонна подсолнечника стоила 17 513 грн. Во вторник, 16 июля, стоимость подсолнечника составила 17 523 грн. за тонну, однако в среду, 17 июля, она снизилась до 17 406 грн. за тонну. В пятницу, 19 июля, тонна подсолнечника стоила уже 17 190 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник за неделю в Украине
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак рассказал о значительных убытках, которые понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, пшеницы и сои.

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