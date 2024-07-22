Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні arrow

Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна зерна в липні

22 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 22 липня 2024 року — скільки коштує тонна кукурудзи
Збирання врожаю. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

За останній тиждень ціни на кукурудзу в Україні суттєво зросли. Це підвищення зумовлене активним попитом на зерно з боку експортерів. Цей фактор створює тиск на ринок і впливає на зростання цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 22 липня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 22 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 304 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на кукурудзу 22 липня
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 22 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень помітно зросла. У понеділок, 15 липня, тонна кукурудзи коштувала 5 964 грн, а вже у вівторок, 16 липня, її вартість підскочила до  6 209 грн. У середу, 17 липня, ціна на кукурудзу становила 6 360 грн за тонну, а у четвер, 18 липня, — 6 407 грн. У п'ятницю, 19 липня, тонна кукурудзи коштувала 6 284 грн, а у суботу, 20 липня, — 6 304 грн. Така вартість кукурудзи зафіксована і сьогодні.  

Як змінились ціни на кукурудзу за тиждень
Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак зазначає, що український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно експорт зерна ціни аграрії кукурудза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ