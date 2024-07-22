Ціни на зернові в Україні станом на 22 липня 2024 року — скільки коштує тонна кукурудзи

Збирання врожаю. Фото: УНІАН

За останній тиждень ціни на кукурудзу в Україні суттєво зросли. Це підвищення зумовлене активним попитом на зерно з боку експортерів. Цей фактор створює тиск на ринок і впливає на зростання цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 22 липня 2024 року.

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Станом на 22 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 304 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 22 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень помітно зросла. У понеділок, 15 липня, тонна кукурудзи коштувала 5 964 грн, а вже у вівторок, 16 липня, її вартість підскочила до 6 209 грн. У середу, 17 липня, ціна на кукурудзу становила 6 360 грн за тонну, а у четвер, 18 липня, — 6 407 грн. У п'ятницю, 19 липня, тонна кукурудзи коштувала 6 284 грн, а у суботу, 20 липня, — 6 304 грн. Така вартість кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак зазначає, що український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.