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Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит тонна зерна в июле

22 июля 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 22 июля 2024 года — сколько стоит тонна кукурузы
Уборка урожая. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на кукурузу в Украине существенно выросли. Это повышение обусловлено активным спросом на зерно со стороны экспортеров. Этот фактор создает давление на рынок и влияет на рост цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 22 июля 2024 года.

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По состоянию на 22 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 304 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на кукурузу 22 июля
Средняя цена на кукурузу в Украине на 22 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю заметно выросла. В понедельник, 15 июля, тонна кукурузы стоила 5 964 грн, а уже во вторник, 16 июля, ее стоимость подскочила до 6 209 грн. В среду, 17 июля, цена на кукурузу составляла 6 360 грн за тонну, а в четверг, 18 июля, — 6 407 грн. В пятницу, 19 июля, тонна кукурузы стоила 6 284 грн, а в субботу, 20 июля, — 6 304 грн. Такая стоимость кукурузы зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу за неделю
Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак отмечает, что украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, разрушение имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.

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