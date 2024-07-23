Ціни на зернові в Україні станом на 23 липня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через війну з Росією експорт ячменю з України, яка раніше була провідним гравцем на світовому ринку зернових, зіткнувся із серйозними перешкодами. Українські аграрії мають значні труднощі внаслідок російського вторгнення та постійних обстрілів портів на Чорному морі, що сильно ускладнює експорт зернових. Однак новий зерновий коридор показує добрі результати. За останній тиждень кількість вагонів, що рухаються в цьому напрямку, збільшилася на 1 314 одиниць і досягла 5 015.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 23 липня 2024 року.

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Станом на 23 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 514 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 3 липня 2​024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів постійно зростала. За тиждень вартість цієї зернової культури зросла на 2,6%. Так, у понеділок, 15 липня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 6 344 грн. Упродовж майже всього тижня ціна на ячмінь постійно зростала. У суботу, 20 липня, вартість цього виду зернових сягнула свого тижневого максимуму — 6 514 грн. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.