Цены на зерновые в Украине на 23 июля 2024 года

Жатва в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за войны с Россией экспорт ячменя из Украины, которая ранее была ведущим игроком на мировом рынке зерновых, столкнулся с серьезными препятствиями. Украинские аграрии испытывают значительные трудности в результате российского вторжения и постоянных обстрелов портов на Черном море, что сильно затрудняет экспорт зерновых. Однако новый зерновой коридор показывает хорошие результаты. За последнюю неделю количество двигающихся в этом направлении вагонов увеличилось на 1 314 единиц и достигло 5 015.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 23 июля 2024 года.

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По состоянию на 23 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 514 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 3 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень в последние дни постоянно росла. За неделю стоимость этой зерновой культуры выросла на 2,6%. Так, в понедельник, 15 июля, средняя цена тонны ячменя равнялась 6 344 грн. В течение почти всей недели цена на ячмень постоянно росла. В субботу, 20 июля, стоимость этого вида зерновых достигла своего недельного максимума — 6 514 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.