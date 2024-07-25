Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 июля 2024 года — сколько стоит пшеница

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Цены на пшеницу за последнюю неделю испытали значительный рост. Основными факторами этого повышения стали неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на урожайность, а также усиление глобального спроса из-за опасений уменьшения мировых запасов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 25 июля.

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По состоянию на 25 июля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 394 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 25 июля. Фото: tripoli.land

Цены на пшеницу за последнюю неделю немного выросли. Так, в четверг, 18 июля, стоимость пшеницы составила 7 230 грн за тонну, а в пятницу, 19 июля, — 7 273 грн за тонну. В субботу, 20 июля, тонна пшеницы стоила 7 303 грн. Во вторник, 23 июля, стоимость пшеницы выросла до 7 388 грн за тонну, а в среду, 24 июля, составляла уже 7 394 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.