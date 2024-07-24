Ціни на зерно 24 липня 2024 року — скільки коштує тонна сої

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наприкінці липня ціни на сою в Україні почали зростати. При цьому, як зазначають аналітики, аномально посушлива погода ускладнює продаж сої, оскільки виробники чекають на дощі, щоб оцінити перспективи реалізації.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 24 липня 2024 року.

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Станом на 24 липня середня ціна на сою в Україні становить 16 538 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 24 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середні ціни на сою за останні дні пішли вгору. Вартість цієї зернової культури за 7 днів зросла на 1% Так, у вівторок, 16 липня, тонна сої коштувала 16 365 грн. Вже у четвер, 18 липня, ціна цієї зернової культури зросла до 16 380 грн. На наступний день вартість сої сягнула свого тижневого максимуму — 16 538 грн. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та ячменю.