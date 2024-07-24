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Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в конце июля

24 июля 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерно 24 июля 2024 года - сколько стоит тонна сои
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В конце июля цены на сою в Украине начали расти. При этом, как отмечают аналитики, аномально засушливая погода усложняет продажи сои, поскольку производители ждут дождей, чтобы оценить перспективы реализации.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 24 июля 2024 года.

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По состоянию на 24 июля средняя цена на сою в Украине составляет 16 538 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на сою 24 июля 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 24 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средние цены на сою в последние дни пошли вверх. Стоимость этой зерновой культуры за 7 дней выросла на 1%. Так, во вторник, 16 июля, тонна сои стоила 16 365 грн. Уже в четверг, 18 июля, цена этой зерновой культуры выросла до 16 380 грн. На следующий день стоимость сои достигла своего недельного максимума — 16 538 грн. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и ячменя.

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