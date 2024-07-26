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Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна зерна в конце июля

26 июля 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 июля — сколько стоит подсолнечник
Уборка урожая подсолнечника. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине за последнюю неделю несколько выросли, что связано с уменьшением запасов урожая прошлого года и увеличением спроса на внутреннем рынке. Дополнительное давление на цены повлекли неблагоприятные погодные условия, которые могут повлиять на урожайность в этом году.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 26 июля 2024 года.

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По состоянию на 26 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 321 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на подсолнечник 26 июля 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 26 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на подсолнечник в Украине немного выросла за последнюю неделю. В пятницу, 19 июля, тонна подсолнечника стоила 17 190 грн. Во вторник, 23 июля, стоимость подсолнечника стоила 17 161 грн. за тонну, а в четверг, 25 июля, — 17 321 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник за неделю
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак рассказал о значительных убытках, которые понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, пшеницы и сои.

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