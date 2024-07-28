Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow В Украине выросли цены на ячмень — сколько стоит зерно в конце июля arrow

В Украине выросли цены на ячмень — сколько стоит зерно в конце июля

28 июля 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 28 июля 2024 года — сколько стоит ячмень
Сбор урожая. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине в конце июля значительно выросли из-за повышенного спроса на внутреннем рынке и ограничения экспорта, вызванных геополитическими факторами. Эта тенденция может оказать существенное влияние на аграрный сектор страны, заставляя производителей пересматривать свои стратегии и планировать будущие урожаи с учетом новых условий.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 28 июля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 28 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 805 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на ячмень в Украине 28 июля 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 28 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последние недели постоянно росла. В субботу, 20 июля, стоимость этого вида зерновых составила 6 514 грн. Во вторник, 23 июля, тонна ячменя стоила 6 595 грн, а в среду, 24 июля, — 6 617 грн. В четверг, 25 июля, цена на ячмень выросла до 6 691 грн за тонну, а в пятницу, 26 июля, повысилась до 6 792. В субботу, 27 июля, тонна этой зерновой культуры стоила уже 6 805 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Как изменились цены на ячмень за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно экспорт зерна цены аграрии ячмень

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца