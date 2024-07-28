Цены на зерновые в Украине на 28 июля 2024 года — сколько стоит ячмень

Сбор урожая. Фото: УНІАН

Цены на ячмень в Украине в конце июля значительно выросли из-за повышенного спроса на внутреннем рынке и ограничения экспорта, вызванных геополитическими факторами. Эта тенденция может оказать существенное влияние на аграрный сектор страны, заставляя производителей пересматривать свои стратегии и планировать будущие урожаи с учетом новых условий.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 28 июля 2024 года.

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По состоянию на 28 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 805 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 28 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень за последние недели постоянно росла. В субботу, 20 июля, стоимость этого вида зерновых составила 6 514 грн. Во вторник, 23 июля, тонна ячменя стоила 6 595 грн, а в среду, 24 июля, — 6 617 грн. В четверг, 25 июля, цена на ячмень выросла до 6 691 грн за тонну, а в пятницу, 26 июля, повысилась до 6 792. В субботу, 27 июля, тонна этой зерновой культуры стоила уже 6 805 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак считает, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.