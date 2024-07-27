Ціни на зернові в Україні станом на 27 липня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збір врожаю кукурудзи. Фото: Bloomberg

В Україні суттєво підвищились ціни на кукурудзу за останній тиждень, злетівши на фоні несприятливих погодних умов і обмеженого імпорту. Підвищення вартості зумовлене також збільшенням витрат на вирощування та обробіток, що відображається на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 27 липня 2024 року.

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Станом на 27 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 091 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 27 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень помітно зросла. У у суботу, 20 липня, тонна цієї агрокультури коштувала 6 304 грн. У вівторок, 23 липня, вартість кукурудзи підвищилась до 6 509 грн за тонну, а у середу, 24 липня, становила вже 6 751 грн за тонну. У четвер, 25 липня, ціна на кукурудзу зросла до 7 098 грн за тонну, а у п'ятницю, 26 липня, ця зернова культура коштувала 7 091 грн за тонну. Така вартість кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

За словами економіста Андрія Новака, аграрний сектор України сильно постраждав від російського вторгнення. Зокрема, через обстріли серйозних втрат зазнали сільськогосподарські угіддя, було втрачено активи, заблоковані порти, пошкоджена портова інфраструктура, а також зафіксовані крадіжки зерна російськими збройними силами.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.