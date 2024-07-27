Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Ціни на кукурудзу в Україні сильно зросли — скільки коштує тонна зерна наприкінці липня arrow

Ціни на кукурудзу в Україні сильно зросли — скільки коштує тонна зерна наприкінці липня

27 липня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 27 липня 2024 року — скільки коштує кукурудза
Збір врожаю кукурудзи. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні суттєво підвищились ціни на кукурудзу за останній тиждень, злетівши на фоні несприятливих погодних умов і обмеженого імпорту. Підвищення вартості зумовлене також збільшенням витрат на вирощування та обробіток, що відображається на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 27 липня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 27 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 091 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує кукурудза 27 липня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 27 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу за останній тиждень помітно зросла. У у суботу, 20 липня, тонна цієї агрокультури коштувала 6 304 грн. У вівторок, 23 липня, вартість кукурудзи підвищилась до 6 509 грн за тонну, а у середу, 24 липня, становила вже 6 751 грн за тонну. У четвер, 25 липня, ціна на кукурудзу зросла до 7 098 грн за тонну, а у п'ятницю, 26 липня, ця зернова культура коштувала 7 091 грн за тонну. Така вартість кукурудзи зафіксована і сьогодні.  

Як змінились ціни на кукурудзу за тиждень
Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

За словами економіста Андрія Новака, аграрний сектор України сильно постраждав від російського вторгнення. Зокрема, через обстріли серйозних втрат зазнали сільськогосподарські угіддя, було втрачено активи, заблоковані порти, пошкоджена портова інфраструктура, а також зафіксовані крадіжки зерна російськими збройними силами.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.

сільське господарство гроші ціни в Україні зерно експорт зерна ціни аграрії кукурудза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом