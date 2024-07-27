Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 июля 2024 года — сколько стоит кукуруза

Сбор урожая кукурузы. Фото: Bloomberg

В Украине значительно повысились цены на кукурузу за последнюю неделю, взлетев на фоне неблагоприятных погодных условий и ограниченного импорта. Повышение стоимости обусловлено также увеличением затрат на выращивание и возделывание, отражаемое на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 27 июля 2024 года.

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По состоянию на 27 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 091 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 27 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю заметно выросла. В субботу, 20 июля, тонна этой агрокультуры стоила 6 304 грн. Во вторник, 23 июля, стоимость кукурузы повысилась до 6 509 грн за тонну, а в среду, 24 июля, составляла уже 6 751 грн за тонну. В четверг, 25 июля, цена на кукурузу выросла до 7 098 грн за тонну, а в пятницу, 26 июля, эта зерновая культура стоила 7 091 грн за тонну. Такая стоимость кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

По словам экономиста Андрея Новака, аграрный сектор Украины сильно пострадал от российского вторжения. В частности, из-за обстрелов серьезных потерь понесли сельскохозяйственные угодья, были потеряны активы, заблокированы порты, повреждена портовая инфраструктура, а также зафиксированы кражи зерна российскими вооруженными силами.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.