Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на кукурузу в Украине сильно выросли — сколько стоит тонна зерна в конце июля arrow

Цены на кукурузу в Украине сильно выросли — сколько стоит тонна зерна в конце июля

27 июля 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 июля 2024 года — сколько стоит кукуруза
Сбор урожая кукурузы. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине значительно повысились цены на кукурузу за последнюю неделю, взлетев на фоне неблагоприятных погодных условий и ограниченного импорта. Повышение стоимости обусловлено также увеличением затрат на выращивание и возделывание, отражаемое на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 27 июля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 27 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 091 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит кукуруза 27 июля 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 27 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу за последнюю неделю заметно выросла. В субботу, 20 июля, тонна этой агрокультуры стоила 6 304 грн. Во вторник, 23 июля, стоимость кукурузы повысилась до 6 509 грн за тонну, а в среду, 24 июля, составляла уже 6 751 грн за тонну. В четверг, 25 июля, цена на кукурузу выросла до 7 098 грн за тонну, а в пятницу, 26 июля, эта зерновая культура стоила 7 091 грн за тонну. Такая стоимость кукурузы зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на кукурузу за неделю
Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

По словам экономиста Андрея Новака, аграрный сектор Украины сильно пострадал от российского вторжения. В частности, из-за обстрелов серьезных потерь понесли сельскохозяйственные угодья, были потеряны активы, заблокированы порты, повреждена портовая инфраструктура, а также зафиксированы кражи зерна российскими вооруженными силами.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно экспорт зерна цены аграрии кукуруза

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом