Ціни на зернові в Україні станом на 12 серпня — скільки коштує ячмінь

Збір врожаю. Фото: Reuters

В Україні ціни на ячмінь зросли за останній тиждень через несприятливі погодні умови, які вплинули на врожай, та зростання попиту на світовому ринку. Ці фактори суттєво підвищили вартість ячменю, і, за прогнозами експертів, така тенденція може зберігатися.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 12 серпня 2024 року.

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Станом на 12 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 876 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 12 серпня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь за останні дні суттєво зросла. У понеділок, 5 серпня, вартість цього виду зернових становила 6 757 грн за тонну, а наступного дня, 6 серпня, ціни на ячмінь сягнули позначки у 6 786 грн за тонну. У середу, 7 серпня, тонна ячменю коштувала 6 795 грн, а у четвер, 8 серпня, вже 6 824 грн. У п'ятницю, 9 серпня, ціна на ячмінь знову зросла і становила 6 856 грн за тонну, а у суботу, 10 серпня, підвищилась до 6 876 грн за тонну.Така вартість цієї агрокультури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак заявив, що український аграрний сектор зазнав значних збитків через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та кукурудзи.