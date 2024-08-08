Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні arrow

У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

8 серпня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зерно в Україні 8 серпня 2024 року — скільки коштує тонна сої
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За 7 днів серпня ціни на сою в Україні були нестабільними. Наразі вартість цієї зернової культури демонструє низхідний тренд. При цьому, як зазначають аналітики, на ринку сої в Україні на тлі значних проблем із врожайністю помітна підвищена активність закупівель з боку переробників. Заводи усвідомлюють, що через неврожай багато виробників не продаватимуть сою за низькими цінами та чекатимуть, поки вартість досягне позначки 20 тис. грн за тону і вище.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 8 серпня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 8 серпня середня ціна на сою в Україні становить 16 066 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на сою 8 серпня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 8 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середні ціни на сою за останні дні 7 днів були нестабільними. Вартість цієї зернової культури зросла на 0,6%, проте наразі ціни демонструють падіння. Так, у середу, 31 липня, тонна сої коштувала 15 964 грн. Ціна цієї зернової культури зростала, або залишалась на рівні попереднього дня протягом 6 днів. У вівторок, 6 серпня, вартість сої сягнула свого тижневого максимуму — 16 131 грн. Втім, у середу, 7 серпня, ціни на неї почали падати, сягнувши позначки у 16 066 грн. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Аналіз цін на сою в Україні станом на 8 серпня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що російське вторгнення завдало значних збитків українському аграрному сектору. Ця шкода включає обстріли сільськогосподарських земель, прямі втрати активів, блокування портів, атаки на портову інфраструктуру та крадіжку зернових росіянами.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениціячменю та кукурудзи.

сільське господарство гроші Україна ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії соя

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

06:29 Енергоатом готується до зими — відремонтують ще два енергоблоки АЕС до листопада

Оновлено

06:26 Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:12 Родина загиблого під час подорожі до "Титаніка" дослідника подала до суду й вимагає 50 млн дол.

06:10 Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

05:43 Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

06:30 У серпні почали падати ціни на сою — скільки коштує тонна зерна в Україні

06:30 Позбавлення ухилянта права керування авто — термін дії заборони

06:29 Енергоатом готується до зими — відремонтують ще два енергоблоки АЕС до листопада

Оновлено

06:26 Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

06:12 Родина загиблого під час подорожі до "Титаніка" дослідника подала до суду й вимагає 50 млн дол.

06:10 Пенсії для військових — за яких умов дають надбавки

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:01 Клієнти Ощадбанку нарікають на проблеми з операторами — деталі

05:43 Париж після диверсії на залізниці звернувся до ФБР — отримано дивний лист з Сіетлу

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

7 серпня 2024
Text

23:58 Україна не готова до зими — експерт заявив, що 85% тепломереж потребують заміни

Text

22:52 Як проходять навчання в Третій штурмовій бригаді — ексклюзив від Новини.LIVE

Text

20:54 Експерт заявив, що хлібобулочна галузь працює в збиток

Text

19:53 Нардеп пояснив, чи можуть сподіватися на демобілізацію бійці 18-25 років

Text

17:50 Евакуація з Курська та важливий наказ Зеленського — ефір Вечір.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

17:36 Український військовий прокоментував заворушення в Курській області

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

25 липня 2024

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди