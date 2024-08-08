Ціни на зерно в Україні 8 серпня 2024 року — скільки коштує тонна сої

Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За 7 днів серпня ціни на сою в Україні були нестабільними. Наразі вартість цієї зернової культури демонструє низхідний тренд. При цьому, як зазначають аналітики, на ринку сої в Україні на тлі значних проблем із врожайністю помітна підвищена активність закупівель з боку переробників. Заводи усвідомлюють, що через неврожай багато виробників не продаватимуть сою за низькими цінами та чекатимуть, поки вартість досягне позначки 20 тис. грн за тону і вище.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 8 серпня 2024 року.

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Станом на 8 серпня середня ціна на сою в Україні становить 16 066 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 8 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середні ціни на сою за останні дні 7 днів були нестабільними. Вартість цієї зернової культури зросла на 0,6%, проте наразі ціни демонструють падіння. Так, у середу, 31 липня, тонна сої коштувала 15 964 грн. Ціна цієї зернової культури зростала, або залишалась на рівні попереднього дня протягом 6 днів. У вівторок, 6 серпня, вартість сої сягнула свого тижневого максимуму — 16 131 грн. Втім, у середу, 7 серпня, ціни на неї почали падати, сягнувши позначки у 16 066 грн. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що російське вторгнення завдало значних збитків українському аграрному сектору. Ця шкода включає обстріли сільськогосподарських земель, прямі втрати активів, блокування портів, атаки на портову інфраструктуру та крадіжку зернових росіянами.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, ячменю та кукурудзи.