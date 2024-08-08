Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине arrow

В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине

8 августа 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерно в Украине 8 августа 2024 года - сколько стоит тонна сои
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За семь дней августа цены на сою в Украине были нестабильными. Сейчас стоимость этой зерновой культуры демонстрирует нисходящий тренд. При этом, как отмечают аналитики, на рынке сои в Украине на фоне значительных проблем с урожайностью заметна повышенная активность закупок со стороны переработчиков. Заводы осознают, что из-за неурожая многие производители не будут продавать сою по низким ценам и будут ждать, пока стоимость достигнет отметки 20 тыс. грн за тонну и выше.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 8 августа 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 8 августа средняя цена на сою в Украине составляет 16 066 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на сою 8 августа 2024 года
Средняя цена на сою в Украине на 8 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средние цены на сою в последние семь  дней были нестабильными. Стоимость этой зерновой культуры выросла на 0,6%, однако в настоящее время цены демонстрируют падение. Так, в среду, 31 июля, тонна сои стоила 15 964 грн. Цена этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня в течение шести дней. Во вторник, 6 августа, стоимость сои достигла своего недельного максимума — 16 131 грн. Впрочем, в среду, 7 августа, цены на нее начали падать, достигнув отметки в 16 066 грн. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Анализ цен на сою в Украине по состоянию на 8 августа 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что российское вторжение нанесло значительный ущерб украинскому аграрному сектору. Это включает обстрелы сельскохозяйственных земель, прямые потери активов, блокировку портов, атаки на портовую инфраструктуру и кражу зерновых россиянами.

"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах была уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы.

сельское хозяйство деньги Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии соя

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:03 Симптомы нового штамма коронавируса FLiRT несколько отличаются — кто в зоне риска

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

08:00 Бойцы имеют право на единовременную помощь до 1,2 млн грн — кто в списке

07:49 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска зафиксированы пробки

07:39 В Раде хотят упростить оформление отсрочки для одной из категорий граждан

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

07:21 На Прикарпатье солдат придумал болезнь матери для бегства из воинской части — как его наказал суд

07:15 "Курсовые заработки в особо крупных размерах" — эксперта разозлила политика НБУ относительно доллара

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинкам с детьми за границей

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

06:30 В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине

08:03 Симптомы нового штамма коронавируса FLiRT несколько отличаются — кто в зоне риска

08:00 Бойцы имеют право на единовременную помощь до 1,2 млн грн — кто в списке

07:49 Очереди на границе Украины — на каких пунктах пропуска зафиксированы пробки

07:39 В Раде хотят упростить оформление отсрочки для одной из категорий граждан

07:21 На Прикарпатье солдат придумал болезнь матери для бегства из воинской части — как его наказал суд

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

07:15 "Курсовые заработки в особо крупных размерах" — эксперта разозлила политика НБУ относительно доллара

07:01 ПриватБанк блокирует счета украинкам с детьми за границей

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

06:30 В августе начали падать цены на сою — сколько стоит тонна зерна в Украине

06:30 Лишение уклониста права вождения — срок действия запрета

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды