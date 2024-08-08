Цены на зерно в Украине 8 августа 2024 года - сколько стоит тонна сои

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За семь дней августа цены на сою в Украине были нестабильными. Сейчас стоимость этой зерновой культуры демонстрирует нисходящий тренд. При этом, как отмечают аналитики, на рынке сои в Украине на фоне значительных проблем с урожайностью заметна повышенная активность закупок со стороны переработчиков. Заводы осознают, что из-за неурожая многие производители не будут продавать сою по низким ценам и будут ждать, пока стоимость достигнет отметки 20 тыс. грн за тонну и выше.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 8 августа 2024 года.

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По состоянию на 8 августа средняя цена на сою в Украине составляет 16 066 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 8 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средние цены на сою в последние семь дней были нестабильными. Стоимость этой зерновой культуры выросла на 0,6%, однако в настоящее время цены демонстрируют падение. Так, в среду, 31 июля, тонна сои стоила 15 964 грн. Цена этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня в течение шести дней. Во вторник, 6 августа, стоимость сои достигла своего недельного максимума — 16 131 грн. Впрочем, в среду, 7 августа, цены на нее начали падать, достигнув отметки в 16 066 грн. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что российское вторжение нанесло значительный ущерб украинскому аграрному сектору. Это включает обстрелы сельскохозяйственных земель, прямые потери активов, блокировку портов, атаки на портовую инфраструктуру и кражу зерновых россиянами.

"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах была уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, ячменя и кукурузы.