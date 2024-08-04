Ціни на зернові в Україні станом на 4 серпня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: InvestSWVA / Courtesy

Ціни на пшеницю в Україні протягом минулого тижня залишились стабільними. Це зумовлено стабільною пропозицією на ринку та відсутністю значних змін у світових цінах на зернові культури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 4 серпня.

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Станом на 4 серпня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 493 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 4 серпня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів не змінилася. У суботу, 27 липня, вартість пшениці становила 7 496 грн за тонну. У вівторок, 30 липня, тонна пшениці коштувала 7 502 грн, а у середу, 31 липня, — 7 500 грн. У четвер, 1 серпня, ціна на пшеницю становила 7 502 грн за тонну, а у п'ятницю, 2 серпня, 7 492 грн за тонну. У суботу, 3 серпня, тонна пшениці коштувала 7 493 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, сої та ячменю.