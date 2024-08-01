Ціни на зернові в Україні станом на 1 серпня — скільки коштує кукурудза

Збір кукурудзи. Фото: SunfloroMash

Ціни на кукурудзу в Україні за останні дні значно знизились, що викликано декількома ключовими факторами. Основними причинами стали збільшення пропозиції на ринку через завершення збору врожаю та зниження попиту з боку експортерів на тлі глобальних економічних коливань.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 1 серпня 2024 року.

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Станом на 1 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 6 960 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 1 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня вартість кукурудзи за останній тиждень дещо знизилась в Україні. У четвер, 25 липня, ціна на кукурудзу становила 7 098 грн за тонну, а у п'ятницю, 26 липня, ця зернова культура коштувала 7 091 грн за тонну. У вівторок, 30 липня, тонна кукурудзи коштувала вже 6 960 грн. Така вартість кукурудзи зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначає, що аграрний сектор України серйозно постраждав через російське вторгнення. Сільськогосподарські угіддя зазнали значних пошкоджень через обстріли, втрачено багато активів, порти заблоковані, портова інфраструктура пошкоджена, а також зафіксовані випадки крадіжок зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.