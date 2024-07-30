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В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

30 липня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 30 липня 2024 року
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Наприкінці липня в Україні значно зросли ціни на пшеницю. Аналітики пояснюють високі ціни на цю зернову культуру тим, що фермери вже продали багато ріпаку і більше не потребують термінових коштів. Крім того, зростання цін на кукурудзу також сприяє підтримці високих цін на фураж.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 30 липня.

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Станом на 30 липня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 496 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 30 липня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 30 липня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 2,6%. Так, у понеділок, 22 липня, одна тонна пшениці оцінювалась у 7 303 грн, що становило тижневий мінімум. Весь тиждень вартість цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У суботу, 27 липня, ціна пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 7 496 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні - фото 2

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшникусої та ячменю.

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