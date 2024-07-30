Цены на зерновые в Украине на 30 июля 2024 года

Сбор урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В конце июля в Украине значительно выросли цены на пшеницу. Аналитики объясняют высокие цены на эту зерновую культуру тем, что фермеры уже продали много рапса и больше не нуждаются в срочных средствах. Кроме того, рост цен на кукурузу также способствует поддержанию высоких цен на фураж.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 30 июля.

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По состоянию на 30 июля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 496 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 30 июля. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни выросла на 2,6%. Так, в понедельник, 22 июля, одна тонна пшеницы оценивалась в 7 303 грн, что составляло недельный минимум. Всю неделю стоимость этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В субботу, 27 июля, цена пшеницы выросла до своего недельного максимума в 7 496 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, сои и ячменя.