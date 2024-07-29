Ціни на зернові в Україні 29 липня 2024 року — скільки коштує тонна сої

Збирання врожаю сої. Фото: The Ontario Grain Farmer

Ціни на сою в Україні за останній тиждень значно знизились, викликавши занепокоєння серед аграріїв. Головними причинами цього стали збільшення пропозиції на внутрішньому ринку та зниження експортного попиту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 29 липня 2024 року.

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Станом на 29 липня середня ціна на сою в Україні становить 15 964 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 29 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою за останні дні сильно знизилась. У п'ятницю, 19 липня, вартість сої становила 16 538 грн за тонну. На такому рівні ціна на цю агрокультуру трималась до вівторка, 23 липня. Проте у середу, 24 липня, вартість сої знизилась до 16 182 грн за тонну, а у чертвер, 25 липня, — до 16 181 грн за тонну. У неділю, 28 липня, тонна сої коштувала вже 15 964 грн. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак переконаний, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та ячменю.