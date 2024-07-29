Цены на зерновые в Украине 29 июля 2024 года — сколько стоит тонна сои

Уборка урожая сои. Фото: The Ontario Grain Farmer

Цены на сою в Украине за последнюю неделю значительно снизились, вызвав беспокойство среди аграриев. Главными причинами стали увеличение предложения на внутреннем рынке и снижение экспортного спроса.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 29 июля 2024 года.

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По состоянию на 29 июля средняя цена на сою в Украине составляет 15 964 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 29 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою в последние дни сильно снизилась. В пятницу, 19 июля, стоимость сои составила 16 538 грн за тонну. На таком уровне цена этой агрокультуры держалась до вторника, 23 июля. Однако в среду, 24 июля, стоимость сои снизилась до 16 182 грн за тонну, а в чертвер, 25 июля, — до 16 181 грн за тонну. В воскресенье, 28 июля, тонна сои стоила уже 15 964 грн. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак уверен, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и ячменя.