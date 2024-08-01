Цены на зерновые в Украине на 1 августа — сколько стоит кукуруза

Сбор кукурузы. Фото: SunfloroMash

Цены на кукурузу в Украине за последние дни значительно снизились, что вызвано несколькими ключевыми факторами. Основными причинами стали увеличение предложения на рынке из-за завершения уборки урожая и снижения спроса со стороны экспортеров на фоне глобальных экономических колебаний.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 1 августа 2024 года.

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По состоянию на 1 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 6 960 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 1 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя стоимость кукурузы за последнюю неделю несколько снизилась в Украине. В четверг, 25 июля, цена на кукурузу составила 7 098 грн за тонну, а в пятницу, 26 июля, эта зерновая культура стоила 7 091 грн за тонну. Во вторник, 30 июля, тонна кукурузы стоила уже 6 960 грн. Такая стоимость кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отмечает, что аграрный сектор Украины серьезно пострадал из-за российского вторжения. Сельскохозяйственные угодья получили значительные повреждения из-за обстрелов, потеряно много активов, порты заблокированы, портовая инфраструктура повреждена, а также зафиксированы случаи краж зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.