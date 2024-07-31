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В Україні обвалилися ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна наприкінці липня

31 липня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 31 липня 2024 року
Збір врожаю в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Наприкінці липня в Україні почали падати ціни на соняшник. Ціни можуть змінюватися через те, що аграрії Одеської та Дніпропетровської областей України вже розпочали збирання цієї зернової культури. Аналітики повідомляють, що минулого року перші дані щодо збирання соняшнику з'явилися 31 серпня та охоплювали 25,6 тис. га.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 31 липня 2024 року.

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Станом на 31 липня середня ціна соняшнику в Україні становить 17 197 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 31 липня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 31 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник упродовж останнього тижня була нестабільною. Так, у вівторок, 23 липня, ціна соняшнику становила 17 161 грн за тонну. Вже у суботу, 27 липня, вона зросла до свого тижневого максимуму у 17 328 грн. На цій позначці вартість соняшнику протрималась до вівторка, 30 липня. Цього дня ціна тони соняшнику впала до 17 197 грн. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 31 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак переконаний, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницісої та ячменю.

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