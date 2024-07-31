Цены на зерновые в Украине на 31 июля 2024 года

Сбор урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В конце июля в Украине начали падать цены на подсолнечник. Цены могут меняться из-за того, что аграрии Одесской и Днепропетровской областей Украины уже начали сбор этой зерновой культуры. Аналитики сообщают, что в прошлом году первые данные по уборке подсолнечника появились 31 августа и охватывали 25,6 тыс. га.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 31 июля 2024 года.

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По состоянию на 31 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 17 197 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 31 июля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на подсолнечник за последнюю неделю была нестабильной. Так, во вторник, 23 июля, цена подсолнечника составила 17 161 грн за тонну. Уже в субботу, 27 июля, она выросла до недельного максимума в 17 328 грн. На этой отметке стоимость подсолнечника продержалась до вторника, 30 июля. В этот день цена тонны подсолнечника упала до 17 197 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак уверен, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, сои и ячменя.