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В Україні знизились ціни на сою — скільки коштує тонна зерна на початку серпня

3 серпня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на третє серпня 2024 року — скільки коштує соя
Збір врожаю сої. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

На початку серпня ціни на сою в Україні продовжують знижуватися. Це обумовлено надлишком пропозиції на ринку, сприятливими погодними умовами для врожаю та зниженням попиту на міжнародних ринках.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 3 серпня 2024 року.

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Станом на 3 серпня середня ціна на сою в Україні становить 15 831 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує соя в Україні 3 серпня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 3 серпня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою за останні дні знову знизилась. У суботу, 27 липня, тонна сої коштувала 15 964 грн. На такому рівні вартість сої протрималась майже тиждень, проте у п'ятницю, 2 серпня, ціна на сою знизилась до рівня 15 831 грн за тонну. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Як змінились ціни на сою за тиждень
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак переконаний, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та ячменю.

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