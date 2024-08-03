Цены на зерновые в Украине по состоянию на третье августа 2024 года — сколько стоит соя

Сбор урожая сои. Фото: Bloomberg

В начале августа цены на сою в Украине продолжают снижаться. Это обусловлено излишним предложением на рынке, благоприятными погодными условиями для урожая и снижением спроса на международных рынках.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 3 августа 2024 года.

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По состоянию на 3 августа средняя цена на сою в Украине составляет 15 831 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 3 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою за последние дни снова снизилась. В субботу, 27 июля, тонна сои стоила 15 964 грн. На таком уровне стоимость сои продержалась почти неделю, однако в пятницу, 2 августа, цена на сою снизилась до уровня 15 831 грн за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак уверен, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров почти не влияет на общий объем экспорта зерновых. Он сказал, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — пояснил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и ячменя.