Ціни на зерно в Україні станом на 2 серпня 2024 року — скільки коштує ячмінь

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На початку серпня ціни на ячмінь в Україні зазнали незначного зростання. Це підвищення обумовлене зниженням обсягів виробництва через несприятливі погодні умови та зростанням попиту на ячмінь на світових ринках, що створює тиск на внутрішні ціни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 2 серпня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 2 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 822 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 2 серпня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь на початку серпня продовжує зростати. Так, у п'ятницю, 26 липня, тонна ячменю коштувала 6 792 грн. У суботу, 27 липня, вартість цієї зернової культури зросла до 6 805 грн за тонну. У вівторок, 30 липня, ціна на ячмінь становила 6 821 грн за тонну, а у середу, 31 липня, — 6 837 грн за тонну. У четвер, 1 серпня, вартість цієї агрокультури становила 6 822 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак зазначив, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Незважаючи на значні втрати, сільське господарство країни продовжує відновлюватися, що видно з росту як площ посівів, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на торішньому рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику, пшениці та сої.

Також ми повідомляли, що Українська зернова асоціація (УЗА) знову знизила прогноз потенційного врожаю на 2024 рік, скоротивши його на 2,8 млн т до 71,8 млн т зернових та олійних культур. Для порівняння, у 2023 році врожай становив 82,8 млн т.