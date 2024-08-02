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Цены на ячмень в Украине растут — сколько стоит зерно в начале августа

2 августа 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерно в Украине по состоянию на 2 августа 2024 года — сколько стоит ячмень
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале августа цены на ячмень в Украине претерпели незначительный рост. Это повышение обусловлено снижением объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий и ростом спроса на ячмень на мировых рынках, что оказывает давление на внутренние цены.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 2 августа 2024 года.

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По состоянию на 2 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 6 822 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит ячмень в Украине на 2 августа 2024 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 2 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень в начале августа продолжает расти. Так, в пятницу, 26 июля, тонна ячменя стоила 6 792 грн. В субботу, 27 июля, стоимость этой зерновой культуры выросла до 6 805 грн за тонну. Во вторник, 30 июля, цена на ячмень составляла 6 821 грн за тонну, а в среду, 31 июля, — 6 837 грн за тонну. В четверг, 1 августа, стоимость этой агрокультуры составила 6 822 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Как изменились цены на ячмень за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины требуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает восстанавливаться, что видно по росту как площадей посевов, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на прошлогоднем уровне", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, пшеницы и сои.

Также мы сообщали, что Украинская зерновая ассоциация (УЗА) снова снизила прогноз потенциального урожая на 2024 год, сократив его на 2,8 млн т до 71,8 млн т зерновых и масличных культур. Для сравнения, в 2023 году урожай составил 82,8 млн т.

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