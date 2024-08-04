Цены на зерновые в Украине на 4 августа 2024 года

Уборка урожая. Фото: InvestSWVA / Courtesy

Цены на пшеницу в Украине на прошлой неделе остались стабильными. Это обусловлено стабильным предложением на рынке и отсутствием значительных изменений мировых цен на зерновые культуры.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 4 августа.

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По состоянию на 4 августа 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 493 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 4 августа. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни не изменилась. В субботу, 27 июля, стоимость пшеницы составила 7 496 грн за тонну. Во вторник, 30 июля, тонна пшеницы стоила 7 502 грн, а в среду, 31 июля, — 7 500 грн. В четверг, 1 августа, цена на пшеницу составила 7 502 грн за тонну, а в пятницу, 2 августа, 7 492 грн за тонну. В субботу, 3 августа, тонна пшеницы стоила 7 493 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

По мнению экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор серьезно пострадал от вторжения России. Эти убытки включают в себя обстрел сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских вооруженных сил.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, сои и ячменя.