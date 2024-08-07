Ціни на зернові в Україні станом на 7 серпня 2024 року

Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останній тиждень ціни на ячмінь в Україні були нестабільним. Втім наразі вартість цієї зернової культури має висхідний тренд. Аналітики зазначають, що зростання цін на цю зернову культуру обумовлене обмеженою пропозицією нового врожаю ячменю, оскільки сільгоспвиробники стримують продаж, а попит з боку імпортерів залишається високим.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 7 серпня 2024 року.

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Станом на 7 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 786 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 7 серпня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останнього тижня не була стабільною. За 7 днів вартість цієї зернової культури впала на 0,5%. Так, у вівторок, 30 липня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 6 821 грн. Наступного дня, 31 липня, вартість цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму — 6 837 грн. Після цього ціни на ячмінь почали падати. У понеділок, 5 серпня, вартість цього виду зернових сягнула свого тижневого мінімуму — 6 757 грн. Втім, уже наступного дня, 6 серпня, ціни на ячмінь знову почали зростати та сягнули позначки у 6 786 грн за тонну. Така вартість тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак стверджує, що український аграрний сектор зазнав значних збитків через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, сої та кукурудзи.