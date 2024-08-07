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В Україні нестабільні ціни на ячмінь — скільки коштує 1 тонна зерна у серпні

7 серпня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 7 серпня 2024 року
Жнива в Одеській області. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останній тиждень ціни на ячмінь в Україні були нестабільним. Втім наразі вартість цієї зернової культури має висхідний тренд. Аналітики зазначають, що зростання цін на цю зернову культуру обумовлене обмеженою пропозицією нового врожаю ячменю, оскільки сільгоспвиробники стримують продаж, а попит з боку імпортерів залишається високим.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 7 серпня 2024 року.

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Станом на 7 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 786 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 7 серпня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 7 серпня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останнього тижня не була стабільною. За 7 днів вартість цієї зернової культури впала на 0,5%. Так, у вівторок, 30 липня, середня ціна тонни ячменю дорівнювала 6 821 грн. Наступного дня, 31 липня, вартість цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму — 6 837 грн. Після цього ціни на ячмінь почали падати. У понеділок, 5 серпня, вартість цього виду зернових сягнула свого тижневого мінімуму — 6 757 грн. Втім, уже наступного дня, 6 серпня, ціни на ячмінь знову почали зростати та сягнули позначки у 6 786 грн за тонну. Така вартість тримається й сьогодні.

Ціни на ячмнінь в Україні станом на 7 серпня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак стверджує, що український аграрний сектор зазнав значних збитків через російське вторгнення. Ці втрати включають обстріл сільськогосподарських земель, прямі фінансові збитки, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжку зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницісої та кукурудзи.

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